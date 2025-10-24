وہ کام جس سے آپ چائے کو صحت کیلئے مفید بنا سکتے ہیں
لندن(نیٹ نیوز)چائے کو صحت کے لیے مفید تصور کیا جاتا ہے مگر یہ فائدہ صرف اس صورت میں ممکن ہے ، اگر آپ اسے گرم پینا پسند کریں۔یہ بات ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی۔برٹش جرنل آف میڈیسن میں شائع تحقیق میں بتایا گیا کہ گرم چائے یا کافی کو پینے سے انزائٹی میں کمی آتی ہے جبکہ جذبات کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے ۔
تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو افراد غذاؤں اور مشروبات جیسے چائے یا کافی کو ٹھنڈی شکل میں استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، ان میں انزائٹی اور بے خوابی جیسے مسائل کی شرح زیادہ ہوتی ہے ۔اس کے مقابلے میں گرم مشروبات پینے کے عادی افراد میں ڈپریشن کی علامات، بے خوابی اور نظام ہاضمہ کے مسائل گھٹ جاتے ہیں۔تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جن افراد کو خون کی ناقص گردش کے مسئلے کا سامنا ہوتا ہے ، ان میں ٹھنڈی غذاؤں، مشروبات کیلئے حساسیت بھی زیادہ ہوتی ہے ۔