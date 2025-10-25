2000 سال پرانی ٹیٹوز کی حامل خاتون کی باقیات دریافت
سائبیریا(نیٹ نیوز)سائبیریا میں 2000 سال پرانی ٹیٹوز کی حامل ممی دریافت ہوئی ہے جو کہ خاتون کی باقیات ہیں۔ یہ سائبیریا کے علاقے الٹائی پہاڑوں میں دریافت ہونے والی ایک قدیم خاتون کی ممی ہے۔۔۔
یہ ممی روسی ماہرِ آثارِ قدیمہ ناتالیا پولوسماک نے دریافت کی۔ ممی پازیریک قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جو تقریباً 2,300 سے 2,500 سال قبل اس علاقے میں آباد تھے ۔ یہ ممی برفانی زمین کی وجہ سے حیرت انگیز حد تک سالم حالت میں ملی ہے ۔جدید انفراریڈ امیجنگ اور ڈیجیٹل سکیننگ سے خاتون کی باقیات پر ٹیٹوز کو مزید واضح کیا گیا ہے ۔ خاتون کے کندھوں، بازوؤں اور ہاتھوں پر تفصیلی جانوروں کی تصویریں کندہ ہیں ۔ یہ ٹیٹو نہایت نفاست اور ہنر مندی سے بنائے گئے تھے ۔ ٹیٹوز کی ترتیب اور ڈیزائن اس زمانے کے علامتی نظام اور فنون لطیفہ کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتے ہیں۔