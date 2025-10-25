صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوران سرجری لڑکے کے پیٹ سے 100مقناطیس برآمد

  • عجائب دنیا
ٹورانگا(نیٹ نیوز)نیوزی لینڈ میں ڈاکٹروں نے ایک 13 سالہ لڑکے کے معدے اور آنتوں سے تقریباً 100 طاقتور مقناطیس نکال لیے ۔یہ مقناطیس آن لائن شاپنگ پلیٹ فارم (Temu) سے خریدے گئے تھے۔۔۔

 جن کی فروخت نیوزی لینڈ میں 2013ء سے ممنوع ہے ۔ڈاکٹروں کے مطابق چار دن تک پیٹ میں شدید درد کے بعد اسے ٹورانگا ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ہسپتال کی رپورٹ کے مطابق ایکس رے میں ظاہر ہوا کہ مقناطیس آپس میں جڑ کر چار سیدھی قطاروں کی صورت پیٹ میں موجود تھے اور آنتوں کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے چپکا رہے تھے ۔ڈاکٹروں نے بتایا کہ مسلسل دباؤ کے باعث آنتوں کے چار حصوں میں ٹشو گلنے کا عمل شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فوری سرجری کرنا ضروری ہو گیا۔سرجری کے دوران ماہرین نے متاثرہ آنتوں کے حصے کاٹ کر نکالے اور تمام مقناطیس باہر نکال دئیے ۔ 

 

