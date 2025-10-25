صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کی بورڈ میں چھپے دلچسپ راز جن کا بیشتر افراد کو علم نہیں

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)کی بورڈ میں متعدد ایسی چیزیں چھپی ہیں جن پر لوگ غور نہیں کرتے ،اگر آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے ساتھ کی بورڈ کو استعمال کر رہے ہیں تو علم ہوگا کہ ان کے نیچے دائیں اور بائیں کونے میں 2 پیر موجود ہوتے ہیں۔۔۔

ان کو کی بورڈ فٹ کہا جاتا ہے کی بورڈ فٹ استعمال کرنے سے لوگوں کو کی بورڈ کے بٹنوں یا کیز کو زیادہ بہتر طور پر دیکھنے میں مدد ملتی ہے ۔ کسی بھی کمپیوٹر کی بورڈ کو دیکھیں تو ایف اور جے کیز میں لکیریں موجود ہوتی ہیں جس کا مقصد دونوں ہاتھوں سے ٹائپنگ کے دوران کی بورڈ پر نظر ڈالے بغیر ٹائپ کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے ۔یعنی بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی ایف اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی جے پر رکھیں اور پھر ٹائپنگ شروع کریں۔ شفٹ لاک کی وہ کام کرتی تھی جو اب کیپس لاک کرتا ہے ۔ پرانے ٹائپ رائٹرز میں جب شفٹ کی کو دبایا جاتا تھا تو وہ لیٹر کیز کیرج کو نیچے کی جانب منتقل کر دیتی تھی۔ 

 

