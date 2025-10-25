صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑک پر کافی پھینکناے والی خاتون کو 150 پاؤنڈ کا جرمانہ

  • عجائب دنیا
سڑک پر کافی پھینکناے والی خاتون کو 150 پاؤنڈ کا جرمانہ

لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ میں ایک خاتون کو سڑک پر بچی ہوئی کافی پھینکنے پر بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑا۔میڈیا رپورٹس کے مطابق خاتون بس سٹاپ پر کھڑی تھیں جب انہوں نے اپنے کپ میں بچی ہوئی کافی سڑک کے کنارے واقع نالی میں انڈیل دی۔۔۔

پولیس اہلکاروں نے یہ منظر دیکھ کر ماحولیاتی تحفظ ایکٹ کے تحت خاتون پر 150 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا۔قانون کے مطابق گلیوں یا سڑکوں پر کوڑا کرکٹ یا کسی بھی قسم کی اشیاء پھینکنا قابلِ سزا عمل ہے ، تاہم بعد میں مقامی کونسل نے اس خلاف ورزی کو معمولی نوعیت کا قرار دیتے ہوئے جرمانہ واپس لے لیا۔خاتون نے بھی اعتراف کیا کہ یہ غلطی غیر ارادی تھی جبکہ آئندہ ایسی حرکت نہ دہرانے کی یقین دہانی کروائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قائد اعظم ٹرافی چوتھا راؤنڈ ، پہلے دن اسرار، معاذ کی سنچریاں

پچ پر’’نئی لکیریں ‘‘، وائیڈ بال کا نیا قانون کیا ہے

شان پی سی بی کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز مقرر

تین میچز کی سیریز ،جنوبی افریقا کی ٹی ٹونٹی ٹیم پاکستان پہنچ گئی

ایشین یوتھ گیمز:قومی والی بال ٹیم کوارٹر فائنل میں داخل

لیونل میسی کی انٹرمیامی کے ساتھ معاہدے میں توسیع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak