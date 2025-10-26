صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑواں بھائی بہن کی طرح دِکھنے والے میاں بیوی

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین کے صوبہ گوانگ ڈونگ سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان جوڑا اپنی عجیب و غریب مشابہت کی وجہ سے مشہور ہو گیا ۔ بہت سے لوگ یہ قیاس کرنے لگے ہیں کہ شاید وہ طویل عرصے سے کھوئے ہوئے جڑواں بہن بھائی ہیں۔

لیانگ کائیو اور ہی ژیان شینگ دونوں اپنی بیس کی دہائی میں ہیں اور گوانگ ڈونگ میں جڑی بوٹیوں کی ادویات کی دکان چلاتے ہیں۔ وہ دونوں روایتی جڑی بوٹیوں کی ادویات میں کئی دہائیوں کا تجربہ رکھنے والے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں کیے ۔یہ دیکھنے کے بعد کہ وہ کتنے مماثل نظر آتے ہیں، لیانگ نے اپنے شوہر کو مضحکہ خیز کلپس میں حصہ لینے کے لیے راضی کیا جہاں انہوں نے ایک جیسے لباس پہن کر اپنی مشابہت پر مزید زور دیا۔ آج یہ کلپس دکان کی شہرت کیلئے اہم پروموشنل کانٹینٹ ہیں۔

 

