لاہور(نیٹ نیوز)ایپل نے اپنے نئے ماڈل آئی فون ایئر کی پیداوار میں بڑی کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، اور اس کا سبب لوگوں کی جانب سے کم ڈیمانڈ ہے ،ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نومبر سے اس ماڈل کی پیداوار ستمبر کے مقابلے 10 فیصد سے بھی کم سطح پر آئے گی۔

آئی فون ایئر اکتوبر 2025 میں لانچ ہوا تھا اور اس کا مقصد ایپل کے آئی فون لائن اپ میں ایک نیا، پتلا اور ہلکا ماڈل متعارف کروانا تھا۔ اس کے برعکس ایپل نے اپنے دیگر ماڈلز جیسے آئی فون 17 اور آئی فون 17 پرو کی پیداوار میں اضافہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ،آئی فون ایئر میں پتلی ساخت اور ہلکے وزن کو فروغ دیا گیا تھا لیکن بعض صارفین نے اس میں غیر معیاری کمیرا اور کم بیٹری لائف جیسی خرابیوں کی نشاندہی کی جو خریداری کی ترجیح کو متاثر کر سکتے ہیں۔

 

