لاہور(نیٹ نیوز) نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ وزن گھٹانے والی دوا سیماگلوٹائیڈ دل کے دورے یا فالج کے خطرات کو کر سکتی ہے ، پیٹ پر موجود چربی کے کم ہونے کا تعلق دل کی بہتر کارکردگی سے تھا۔دی لانسٹ میں شائع تحقیق میں بتایا گیا کہ ادویات کے وزن گھٹانے سے زیادہ فوائد ہوسکتے ہیں اس لیے اس کو صرف مُٹاپے کا شکار مریضوں تک محدود نہیں رکھنا چا ہئے ۔

تحقیق میں سائنس دانوں نے سیماگلوٹائیڈ (ویگووی کے بنیادی جزو) کے اضافی فوائد کا جائزہ لیا۔محققین نے 45 برس اور اس سے زیادہ عمر کے 17 ہزار 604 افراد کے ڈیٹا کا معائنہ کیا۔ نصف افراد کو ہفتہ وار سیماگلوٹائیڈ کے انجیکشنز لگائے گئے ۔ جبکہ دیگر نصف تعداد کو فرضی دوا (پلیسبو) دی گئی۔علاج کے ابتدائی چار ماہ میں سامنے آنے والے دوا کے فوائد لوگوں کے وزن کم کرنے پر منحصر نہیں تھے۔

 

