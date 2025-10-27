60سال غربت میں گزارنے والاامیر گھرانے کا وارث
ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان میں حیرت انگیز واقعہ حقیقت میں سامنے آیا، جہاں ایک غریب ٹرک ڈرائیور کو دہائیوں بعد علم ہوا وہ ایک امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، جسے پیدائش کے بعد ہسپتال میں بدل دیا گیا تھا۔
اس انکشاف کے بعد ڈرائیور نے ہسپتال پر ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا اور عدالت نے اسے ڈھائی لاکھ ڈالرز زرتلافی کے طور پر دینے کا حکم دیا۔یہ مقدمہ 2013 کا ہے مگر یہ حالیہ دنوں میں پھر وائرل ہوا ہے ۔ حقیقت 6 دہائیوں بعد اس وقت سامنے آئی جب اس امیر گھرانے کے چھوٹے بیٹوں نے بڑے بھائی کی جانب سے ماں کے انتقال کے بعد ماں کے ترکے میں والد کے حصے پر قبضہ کیاتھی۔چھوٹے بھائیوں نے بڑے بھائی کے سگریٹ کے ٹکڑے جمع کیے اور 2009 میں ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دئیے اور نتائج سے ثابت ہوا کہ وہ ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا۔