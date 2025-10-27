گنج پن کا آسان علاج دریافت، 20دن میں بال واپس
لندن(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے بالوں کے جھڑنے (گنج پن) کا آسان علاج دریافت کر لیا، جس سے صرف 20دنوں میں بالوں کی واپسی ممکن ہے ۔غیر ملکی میڈیا کے مطابق سائنس دانوں کے حیرت انگیز تجربات میں چوہوں میں صرف 20 دن میں دوبارہ بال اگنا شروع ہو گئے ۔
نیشنل تائیوان یونیورسٹی کے محققین نے ایک سیرم (serum)تیار کیا ہے جس کے لگانے سے چوہوں میں بالوں کی افزائش ممکن ہوئی ہے ۔ماہرین کے مطابق لیب تجربات میں اس سیرم نے جلد میں موجود چربی کے خلیات کو متحرک کر دیا جنہوں نے بالوں کے فولیکلیز کو دوبارہ پیدا کیا، اس سیرم میں قدرتی طور پر حاصل شدہ فیٹی ایسڈز شامل ہیں جو جلد میں جلن پیدا نہیں کرتے اور یہ سیرم جلد ہی انسانوں کے لیے سکن کیئر پروڈکٹ کی صورت میں مارکیٹ میں دستیاب ہو گا۔