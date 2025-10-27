وائرلیس آنکھ کا امپلانٹ ،معمر افراد میں بینائی کی بحالی ممکن
لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق سے سامنے آیا ہے کہ بینائی ے انتہائی شدید مسائل والے معمر افراد میں ایک وائرلیس آنکھ کا امپلانٹ بینائی کی کافی حد تک بحالی ممکن بنا سکتا ہے ۔
یہ امپلانٹ خاص طور پر Agerelated Macular Degeneration (اے ایم ڈی) کے شکار معمر مریضوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں آنکھ میں مرکزی ریٹینا کے خلیات ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔امپلانٹ کا نظام کچھ یوں کام کرتا ہے کہ ایک 2 × 2 ملی میٹر کا وائرلیس چِپ ماتھے کے نیچے ریٹینا کی اُس جگہ امپلانٹ کیا جاتا ہے جہاں روشنی محسوس کرنے والے خلیات ختم ہو چکے ہوں۔ ایک کیمرہ ماؤنٹڈ عینک تصاویر لیتا ہے ، انہیں انفرا ریڈ روشنی کی صورت میں چپ پر بھیجتا ہے اور چپ ان سگنلز کو برقی سگنلز میں تبدیل کرتا ہے تاکہ ریٹینا اور پھر دماغ کو بصری معلومات پہنچ سکے ۔ تاہم واضح رہے کہ یہ امپلانٹ مکمل قدرتی بینائی واپس نہیں لاتا۔