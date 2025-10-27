کروڑوں برسوں سے مکمل محفوظ ڈائنا سور کا انڈہ دریافت
بیونس آئرس(نیٹ نیوز)کروڑوں برسوں سے مکمل محفوظ حالت میں دفن ڈائنا سور کا انڈہ دریافت، سائنسدانوں نے ارجنٹینا میں 7 کروڑ برسوں سے دفن اس انڈے کو نکالا ہے جو حیران کن طور پر بالکل درست حالت میں ہے ۔
اسے ارجنٹینا کے خطے Patagonia کے علاقے Rio Negro میں دریافت کیا گیا جس نے سائنسدانوں کو دنگ کر دیا۔دیکھنے میں یہ کسی شتر مرغ کے انڈے جیسا ہے اور اسی وجہ سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ کسی چھوٹے ڈائنا سور کا انڈہ ہوگا۔اس علاقے میں پہلے بھی ڈائنا سور کے انڈے دریافت ہوئے ہیں مگر مکمل طور پر محفوظ انڈہ پہلی بار دریافت کیا گیا۔درحقیقت سائنسدانوں کا تو خیال ہے کہ اس کے اندر مواد بھی موجود ہے ۔ارجنٹینا میوزیم آف نیچرل سائنسز سے تعلق رکھنے والے گونزالو میونوز نے بتایا کہ یہ ایک مکمل انڈہ ہے جو حیران کن امر ہے ۔