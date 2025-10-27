طلاق معاہدہ،شوہر بلیوں کا خرچ ادا کرتا رہے ،بیوی کا مطالبہ
استنبول (نیٹ نیوز)ترکیہ کے شہر استنبول میں ایک طلاق کے معاہدے میں یہ خصوصی شرط شامل کی گئی ہے کہ سابق شوہر اپنی سابقہ اہلیہ کی بلیوں کی دیکھ بھال اور خرچ ادا کرتا رہے گا۔
طلاق کے معاہدے کے تحت بلیاں سابقہ اہلیہ کے پاس ہی رہیں گی۔ سابق شوہر نے یہ شرط رضاکارانہ طور پر قبول کی ہے کہ وہ ہر تین ماہ بعد تقریباً 10,000 ترک لیرا بلیوں کی دیکھ بھال کے لیے ادا کرے گا۔اس ادائیگی کی مدت دس سال تک یا جب تک بلیاں زندہ ہوں، مقرر کی گئی ہے ۔ معاہدے میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ ادائیگی ترکیہ کی سرکاری مہنگائی شرح کے مطابق ہر سال ایڈجسٹ ہوگی۔قانوناً ترکیہ میں پالتو جانور (بلیاں وغیرہ) کو ابھی بھی متحرک جائیداد شمار کیا جاتا ہے البتہ بعض فیصلوں میں جانوروں کی فلاح و بہبود کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھ بھال کے خرچ کی حیثیت سے معاہدے منظور کیے گئے ہیں۔