صندل کے تیل کے استعمال کے حیرت انگیز فوائد

  • عجائب دنیا
صندل کے تیل کے استعمال کے حیرت انگیز فوائد

لاہور(نیٹ نیوز)صندل کا تیل انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے ، اسکے تیل میں ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہے ۔ اس کے قدرتی مرکبات خون کی گردش کو بہتر بنانے اور ۔۔۔

بلڈ پریشر کی سطح کو منظم کرکے دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔یہ تیل اعصابی نظام کو پُرسکون کرکے تناؤ کو کم کرتا ہے جس سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مزید مدد ملتی ہے ۔ بہترین نتائج کیلئے صندل کا تیل کے چند قطرے پانی یا دودھ میں ڈال کر استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ۔صندل کے تیل میں اینٹی اسپاسموڈک خصوصیات ہیں جو پٹھوں کے درد، جوڑوں کی سوزش اور ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے ۔ خون کے بہاؤ کو بڑھا کر تھکاوٹ اور درد کو کم کرتا ہے ۔ موڈ کو بہتر کرتا ہے ، ذہنی الجھنوں کو کم کرتا ہے ، ارتکاز اور فہم کو بڑھاتا ہے ۔ 

 

