اے آئی کو انسانی دماغی لہریں پڑھنے کیلئے استعمال کیاجائے گا

لاہور(نیٹ نیوز)اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو سام آلٹمین آرٹی فیشل انٹیلی جنس ٹیکنالوجی سے لیس چیٹ بوٹ (چیٹ جی پی ٹی) سے ہٹ کر بھی مختلف شعبوں میں سرگرم ہیں۔گزشتہ دنوں اس کمپنی نے اپنا پہلا ویب براؤزر چیٹ جی پی ٹی اٹلس متعارف کرایا تھا۔۔۔

اب سام آلٹمین نے ایک اور کمپنی مرج لیبز بھی قائم کی ہے جس کا مقصد ایلون مسک کی کمپنی نیورالنک کو ٹکر دینا ہے ۔نیورالنک کی جانب سے ایسی ڈیوائسز پر کام کیا جا رہا ہے جن کو دماغ میں نصب کرنے سے لوگوں کو براہ راست کمپیوٹرز سے بات چیت کرنے میں مدد ملتی ہے ۔ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ سام آلٹمین بھی ایسی ہی ایک ڈیوائس کی تیاری پر کام کر رہے ہیں جس میں اے آئی ٹیکنالوجی کو انسانی دماغ کی لہروں کو پڑھنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

 

