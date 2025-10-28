دماغی کاموں کی کمی بڑھتی عمر میں وقت تیزی سے گزر نے کاباعث
لاہور(نیٹ نیوز)سائنسدان یہ سمجھنے کے قریب ہیں کہ آخر عمر بڑھنے کے ساتھ ہمیں ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے ۔ ایک تحقیق میں پرانے الفریڈ ہچکاک شو کو دیکھنے والے افراد کے دماغوں کو سکین کیا گیا تاکہ اس معمے کو سمجھنے میں مدد مل سکے ۔۔۔
۔محققین نے بتایا کہ مخصوص عرصے کے دوران دماغی سرگرمیوں کے فقدان کے باعث عمر میں اضافے کے ساتھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وقت زیادہ تیزی سے گزر رہا ہے ۔ نتائج سے یہ خیال سامنے آتا ہے کہ درمیانی عمر یا بڑھاپے میں لوگ اگر فارغ ہونگے یا مصروفیت ایک جیسی ہوگی تو انہیں ایسا لگے کہ وقت کو پَر لگ گئے ہیں۔ فی الحال تو یہ ایک خیال ہے مگر یہ کافی ٹھوس محسوس ہوتا ہے ،مگر وقت تیزی سے گزرنے کے احساس کے حوالے سے دماغی سرگرمیوں کا فقدان محض ایک پہلو کی وضاحت کرتا ہے ۔