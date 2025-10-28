انسٹا گرام میں ریلز ویڈیوز کیلئے ایک نیا فیچر متعارف
لاہور(نیٹ نیوز)انسٹا گرام نے ریلز ویڈیوز کیلئے ایک نیا فیچر صارفین کے لیے متعارف کرایا ہے ،جس کا مقصد صارفین کے لیے ان ویڈیوز کی تلاش آسان بنانا ہے جو وہ پہلے دیکھ چکے ہوں گے ۔۔۔
انسٹا گرام کے سربراہ ایڈم موسیری نے واچ ہسٹری نامی فیچر کو متعارف کرانے کا اعلان کیا۔یہ فیچر انسٹا گرام ریلز ویڈیوز کی ہسٹری جاننے میں مدد فراہم کرے گا۔ توقع ہے کہ اب آپ ان ویڈیوز کو تلاش کرسکیں گے جو اس سے قبل ڈھونڈنے میں ناکام رہے تھے ۔یہ فیچر ریلز ویڈیوز دیکھنے کے شوقین افراد کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔خاص طور پر اس وقت اگر وہ کسی دلچسپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مگر حادثاتی سکرولنگ یا ایپ ریفریش ہونے کی وجہ سے اسے دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انسٹا گرام ایپ میں سیٹنگز، پھر یور ایکٹیویٹی اور پھر واچ ہسٹری پر کلک کرکے اس تک رسائی ممکن ہے ۔