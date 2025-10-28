صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسٹا گرام میں ریلز ویڈیوز کیلئے ایک نیا فیچر متعارف

  • عجائب دنیا
انسٹا گرام میں ریلز ویڈیوز کیلئے ایک نیا فیچر متعارف

لاہور(نیٹ نیوز)انسٹا گرام نے ریلز ویڈیوز کیلئے ایک نیا فیچر صارفین کے لیے متعارف کرایا ہے ،جس کا مقصد صارفین کے لیے ان ویڈیوز کی تلاش آسان بنانا ہے جو وہ پہلے دیکھ چکے ہوں گے ۔۔۔

انسٹا گرام کے سربراہ ایڈم موسیری نے واچ ہسٹری نامی فیچر کو متعارف کرانے کا اعلان کیا۔یہ فیچر انسٹا گرام ریلز ویڈیوز کی ہسٹری جاننے میں مدد فراہم کرے گا۔ توقع ہے کہ اب آپ ان ویڈیوز کو تلاش کرسکیں گے جو اس سے قبل ڈھونڈنے میں ناکام رہے تھے ۔یہ فیچر ریلز ویڈیوز دیکھنے کے شوقین افراد کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔خاص طور پر اس وقت اگر وہ کسی دلچسپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مگر حادثاتی سکرولنگ یا ایپ ریفریش ہونے کی وجہ سے اسے دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انسٹا گرام ایپ میں سیٹنگز، پھر یور ایکٹیویٹی اور پھر واچ ہسٹری پر کلک کرکے اس تک رسائی ممکن ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا منفی آغاز،112ارب خسارہ

ڈالرکی قدرمزید کم،تولہ سونا 3ہزار300روپے سستا

چترال ایکسپو کے آخری روز اکنامک ڈیولپمنٹ کانفرنس کا انعقاد

پاکستان اور چین کے درمیان سمندری تجارت میں اہم پیشرفت

کاروباری طبقہ شرح سود11فیصد برقرار رکھنے پرمایوس

پی آئی اے کی فرانس،برطانیہ پروازوں کی بحالی تاریخی پیشرفت،میاں زاہد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak