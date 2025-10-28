بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے والے 5میوہ جات
لاہور(نیٹ نیوز)ماہرین کا کہنا ہے کہ غذائیت سے بھرپور خشک میوہ جات جیسے بادام، اخروٹ، پستہ،کاجو اوربرازیل نٹس کو اپنی روزمرہ غذا میں شامل کرنا بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے اور۔۔۔
مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ۔بادام وٹامن ای کا بہترین ذریعہ ہیں اورمجموعی طور پر اچھی غذائیت کے لیے ایک سمجھدار انتخاب ہیں۔بادام خاص طور پر خواتین میں بڑھاپے کے اثرات کے خلاف مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔اخروٹ دماغی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہیں اور بڑھتی عمر کے ساتھ ذہنی زوال کو سست کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔پستہ غذائیت سے بھرپور میوہ ہے ۔ جس میں تقریباً 20 فیصد پروٹین ہوتا ہے ، کاجو دل کی صحت میں بہتری لاتے ہیں جبکہ برازیل نٹس قوتِ مدافعت اور تھائرائڈ کے نظام کو مضبوط بناتے ہیں ۔