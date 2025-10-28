پاکستان میں میٹا اے آئی اردو میں متعارف کرادیا گیا
لاہور(نیٹ نیوز) پاکستان میں میٹا اے آئی اردو میں متعارف کرادیا گیا ہے جس کے تحت پاکستان کے صارفین اب میٹا اے آئی سے انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی بات چیت کر سکیں گے۔۔۔
میٹا نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کے اشتراک سے Future in Focus: AI and Innovation کے عنوان سے منعقدہ تقریب میں پاکستان میں مصنوعی ذہانت کی تعلیم اور سرکاری ڈیجیٹل تبدیلی کے تجرباتی پروگرام کے آغاز کا بھی اعلان کیا۔ان تمام اقدامات کا مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل میں تیزی لانا ہے ، کمپنی نے Transforming Public Sector Innovation in Asia Pacific with Llamaکے رہنما دستاویز کا مقامی ایڈیشن بھی متعارف کرایا، جوDeloitteکے تعاون سے تیار کی گئی ہے ۔