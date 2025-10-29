صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3منٹ میں زیادہ پانی بھرے غبارے پھینکنے کا نیا ریکارڈ

  • عجائب دنیا
3منٹ میں زیادہ پانی بھرے غبارے پھینکنے کا نیا ریکارڈ

لاہور(نیٹ نیوز)گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑنے کے شوقین ڈیوڈ رش نے ایک اور یوٹیوبر کے ساتھ مل کر 3 منٹ میں کسی بھی شخص پر سب سے زیادہ پانی بھرے غبارے پھینکنے کا نیا عالمی ریکارڈ بنا لیا۔۔۔

ڈیوڈ رش نے یوٹیوبر کارسن پر مجموعی طور پر پانی بھرے 125 غبارے پھینکے جو اس کے جسم سے ٹکرا کر پھٹ گئے ، یوں انہوں نے 114 غباروں کا پچھلا ریکارڈ توڑ دیا۔رش نے بتایا کہ یہ ان کی تقریباً 300ویں گنیز ورلڈ ریکارڈ کوشش تھی۔ درست تعداد بتانا مشکل ہے کیونکہ پرانے ریکارڈ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں اور نئی کوششوں کی تصدیق میں گنیز ورلڈ ریکارڈز کو وقت لگتا ہے ۔یہ خبر سامنے کے بعدسوشل میڈیاپر چرچابرپااوربہت سے لوگ فوری طورپر ریکارڈ بنانے والے ڈیوڈرش سے ملاقات کے منتظرہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak