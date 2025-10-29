3منٹ میں زیادہ پانی بھرے غبارے پھینکنے کا نیا ریکارڈ
لاہور(نیٹ نیوز)گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑنے کے شوقین ڈیوڈ رش نے ایک اور یوٹیوبر کے ساتھ مل کر 3 منٹ میں کسی بھی شخص پر سب سے زیادہ پانی بھرے غبارے پھینکنے کا نیا عالمی ریکارڈ بنا لیا۔۔۔
ڈیوڈ رش نے یوٹیوبر کارسن پر مجموعی طور پر پانی بھرے 125 غبارے پھینکے جو اس کے جسم سے ٹکرا کر پھٹ گئے ، یوں انہوں نے 114 غباروں کا پچھلا ریکارڈ توڑ دیا۔رش نے بتایا کہ یہ ان کی تقریباً 300ویں گنیز ورلڈ ریکارڈ کوشش تھی۔ درست تعداد بتانا مشکل ہے کیونکہ پرانے ریکارڈ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں اور نئی کوششوں کی تصدیق میں گنیز ورلڈ ریکارڈز کو وقت لگتا ہے ۔یہ خبر سامنے کے بعدسوشل میڈیاپر چرچابرپااوربہت سے لوگ فوری طورپر ریکارڈ بنانے والے ڈیوڈرش سے ملاقات کے منتظرہیں ۔