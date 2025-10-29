سپین میں ریسٹورنٹس سے کرسیاں چرانے والا گروہ گرفتار
لاہور(نیٹ نیوز)سپین کی پولیس نے ایک ایسے مجرم گروہ کو گرفتار کیا ہے جو ریسٹورنٹس سے گاہگوں کیلئے رکھی گئیں کرسیاں چوری کرتے تھے۔۔۔
سپین کی نیشنل پولیس نے کہا کہ محکمہ نے صرف دو ماہ کے دوران میڈرڈ اور ایک اور قریبی میونسپلٹی میں ریسٹورنٹس اور بارز کے باہر بیٹھنے والی جگہوں سے 1,100 سے زیادہ کرسیاں چوری کرنے کے شبہ میں سات افراد کو گرفتار کیا ہے ۔چھ مردوں اور ایک عورت کے گروپ نے اگست اور ستمبر میں میڈرڈ اور دارالحکومت کے جنوب مغربی علاقوں میں واقع ایک چھوٹے شہر تلاویرا ڈی لا رینا میں 18 مختلف ریسٹورنٹس سے کرسیاں چوری کرنے کے لیے راتوں کو کام کیا۔پولیس کے مطابق چوری شدہ املاک کا تخمینہ لگ بھگ 60,000 یورو (69,000 ڈالرز) ہے ۔