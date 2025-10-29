نئی تحقیق میں یادداشت بوسٹ کرنے کے طریقے دریافت
لاہور(نیٹ نیوز) مختلف تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دماغ کی نیورل نیٹ ورکنگ، نیورولوجیکل تعلقات، اور کیمیائی تعاملات کو سمجھنا ممکن ہو گیا ہے۔۔۔
اس کی بنیاد پر، ماہرین نے ایسی ٹیکنالوجیز یا طریقوں پر تحقیق شروع کی ہے جو دماغ کی یادداشت کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ دماغ کے مخصوص حصوں کو مقناطیسی لہروں کے ذریعے متحرک کیا جاتا ہے اور اس طریقہ سے یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے ۔ نیوروفیڈبیک کے طریقہ میں دماغ کی لہروں کو مانیٹر کیا جاتا ہے ،کچھ کیمیکلز اور غذائیں، جیسے گیلک، ہلدی، یا کچھ وٹامنز، دماغ کی صحت کے لیے فائدہ مند سمجھی جاتی ہیں اور یہ یادداشت کو مضبوط بنانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ جبکہ جینیاتی سطح پر تبدیلیاں کر کے بھی یادداشت کی کارکردگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے ۔