گمشدہ سرفنگ بورڈ پانی میں بہہ کر ہزاروں کلومیٹر دور پہنچ گیا

گمشدہ سرفنگ بورڈ پانی میں بہہ کر ہزاروں کلومیٹر دور پہنچ گیا

لاہور(نیٹ نیوز)آسٹریلیا کے ساحل سے غائب ہونے والا سرف بورڈ لگ بھگ 18 ماہ بعد بہہ کر نیوزی لینڈ پہنچ گیا۔آسٹریلیا سے ہزاروں کلو میٹر دور اسے نیوزی لینڈ کے سرفنگ کے لیے مشہور ایک ساحل پر دریافت کیا گیا۔۔۔

نیوزی لینڈ میں مقیم فرانسیسی سرفر ایلوارو بون نارتھ آئی لینڈ کے مغربی ساحل کے قریب کائٹ سرفنگ کر رہے تھے جب پانی سے ان کا بورڈ متاثر ہوا اور وہ ساحل کی جانب بڑھنے لگے ۔جب وہ سمندری بحری رو سے باہر نکلے تو انہوں نے ساحل کے شمالی کونے پر ایک چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا۔انہوں نے بتایا کہ 'میں اس جانب بڑھا اور میں نے اس سرف بورڈ کو دریافت کیا'۔یہ سرف بورڈ کسی حد تک زرد ہوگیا تھا مگر پھر بھی کافی اچھی حالت میں تھا مگر وہ اسے بنانے والوں کو شناخت نہیں کرسکے ۔

 

