ماسکو سے واپسی پر نیپولیئن کی فوج کیسے مری، ڈی این اے تحقیق
لاہور(نیٹ نیوز) 1812 میں نیپولیئن نے روس پر حملہ کیا تھا، لیکن ماسکو سے واپسی پر اُس کی فوج کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سردی، قحط، بیماری اور روسی فوج کی مزاحمت نے نیپولیئن کی فوج کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔۔۔
اور ماسکو سے واپسی کی مہم تاریخ کا ایک سنگین المیہ بن گئی۔ماضی میں اس بات پر تحقیق کی جاتی رہی کہ نیپولیئن کی فوج کی موت اور ان کی تباہی کی اصل وجوہات کیا تھیں۔ بیشتر تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ان کی فوج کا بڑا حصہ روس کی سخت سردیوں، بیماریوں اور خوراک کی کمی کی وجہ سے مر گیا تھا۔ لیکن حالیہ برسوں میں جدید ڈی این اے تجزیے نے اس معاملے پر نئی روشنی ڈالی ہے ۔