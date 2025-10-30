آنکھوں کی خون کی نالیاں دل کی صحت بارے بتاتی ہیں
اونٹاریو(نیٹ نیوز)حالیہ سائنسی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ انسانی آنکھوں کی خون کی باریک نالیاں ناصرف بصارت بلکہ دل کی صحت اور عمر بڑھنے کی رفتار کے بارے میں بھی اہم اشارے فراہم کر سکتی ہیں۔۔۔
یہ تحقیق معروف جریدے سائنس ایڈوانسز میں شائع ہوئی، جسے کینیڈا کی میک ماسٹر یونیورسٹی کے محققین نے انجام دیا۔ تحقیق کی سربراہ ڈاکٹر میری پیگیئر نے بتایا کہ آنکھ کے پردے میں ہونے والی تبدیلیاں جسم کی دوسری چھوٹی خون کی نالیوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ ماہرین نے مشاہدہ کیا کہ جن افراد کی ریٹینا میں کم شاخ دار خون کی نالیاں تھیں، ان میں دل کی بیماریوں کے امکانات زیادہ تھے ، جسم میں سوزش کی سطح بلند تھی اور ان کی اوسط عمر نسبتاً کم پائی گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ دریافت مستقبل میں دل کی بیماریوں اور بڑھاپے کے خلاف علاج کی نئی راہیں کھول سکتی ہے ۔