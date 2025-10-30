صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رات کو زیادہ روشنی ادھیڑ عمر افراد کی صحت کیلئے خطرناک

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)رات کو زیادہ روشنی کا ہونا ادھیڑ عمر افراد میں صحت کے مسائل پیدا کر سکتا ہے ، خاص طور پر فالج اور ہارٹ فیلیئر کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے۔۔۔

تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ رات میں زیادہ روشنی کی موجودگی نیند کے معیار کو متاثر کرتی ہے ، جو کہ قلبی اور دماغی صحت پر برا اثر ڈال سکتی ہے ۔ زیادہ روشنی رات کو نیند کی کیفیت کو متاثر کرتی ہے ، اور نیند کی کمی یا بے آرام نیند مختلف صحت کے مسائل، جیسے کہ دل کی بیماریوں، فالج اور ہارٹ فیلیئر کا سبب بن سکتی ہے ۔ رات کو زیادہ روشنی دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی اور بلڈ پریشر میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے ، جو ہارٹ فیلیئر کے خطرات کو بڑھاتی ہے ۔ رات کو زیادہ روشنی دماغ کو سونے سے روکتی ہے ، جس کی وجہ سے مائیکرو سلیپ (مختصر نیند) اور دماغی دباؤ بڑھ سکتا ہے ، جو طویل عرصے میں فالج کے خطرات میں اضافہ کر سکتا ہے ۔

 

