55 سال قبل کی تصویر سوئس خاتون تک واپس پہنچا دی

  • عجائب دنیا
زیورخ (نیٹ نیوز)ایک 77 سالہ شخص اس 81 سالہ سوئس خاتون سے دوبارہ دوستی کرنے میں کامیاب ہوگیا جس سے وہ 55 سال قبل محض ایک بار ملا تھا۔۔۔

جاپان سے تعلق رکھنے والے ٹاٹشیکو یاماموٹو اس وقت 22 سال کے تھے جب 1970 کی اوساکا ایکسپو میں وہ مارلیس (اس وقت 26 سال کی تھیں) سے ملے تھے ، جو وہاں سوئس پویلین کے عملے میں شامل تھیں۔مارلیس نے ٹاٹشیکو کے پاس جاکر اکٹھے تصویر لینے کا کہا تھا جو اس وقت کے مقبول پویلین ٹری آف لائٹ میں کھینچی گئی اور پھر وہ دونوں کبھی نہیں مل سکے ۔ 2025 میں اوساکا میں ایک بار پھر ورلڈ ایکسپو کا انعقاد ہوا تو ٹاٹشیکو نے سوچا کہ سوئس پویلین میں جاکر اس خاتون کو تلاش کریں وہاں موجود فلپ کے مطابق مارلیس سوئس شہر زیورخ میں مقیم ہیں ۔ ٹاٹشیکو نے تصویر مارلیس کو تحفے کے طور پر بھیج دی، اب دونوں رابطے میں ہیں۔

 

