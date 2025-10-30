صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیجنگ(نیٹ نیوز)محققین نے ایک بڑے شہابِ ثاقب حملے کی تصدیق کی ہے جس نے تقریباً 10,000 سال قبل جنوبی چین کے گوانگ ڈونگ صوبے میں ایک نمایاں گڑھا پیدا کیا تھا۔۔۔

ژاؤ چنگ شہر کے قریب واقع جُنلِن گڑھا، چین میں پانچویں تصدیق شدہ شہابی پتھر کے ٹکرانے کی جگہ ہے اور ملک کے جنوبی علاقے میں سب سے پہلا ہے ۔تقریباً 2,950 فٹ پر ناپا یہ گڑھا مزید بتاتا ہے کہ اس میں درجنوں ایٹم بموں کے برابر دھماکہ خیز قوت تھی۔ اس کا ارد گرد کے ماحول، زمین کی ساخت میں تبدیلی اور مقامی ماحولیاتی نظام پر نمایاں اثر پڑا۔جنلن کریٹر کی وضاحت حال ہی میں جریدے میٹر اینڈ ریڈی ایشن ایٹ ایکسٹریمز میں کی گئی تھی اور اس کی تشکیل کو ایک بولڈ افیکٹ سے منسوب کیا گیا ہے ۔

 

