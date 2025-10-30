صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین میں بدصورت مجسمے جنہیں تھپڑ مارے جاتے ہیں

  • عجائب دنیا
گوانگ ژو(نیٹ نیوز)چین میں منفرد ثقافتی اور سوشل رواج ہے جس میں دو بدصورت مجسمے شامل ہیں جنہیں ہزاروں لوگ تھپڑ مارتے ہیں۔یہ مجسمے چین کے "گوانگ ژو" شہر میں واقع ہیں۔۔۔

 ان مجسموں کو "تھپڑ مارنے کے مجسمے " کہا جاتا ہے اور ان کا مقصد لوگوں کی ذہنی صفائی اور منفی توانائی کو نکالنا ہوتا ہے ۔یہ مجسمے عام طور پر بدصورت شکلوں میں بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے "منفی جذبات" اور "غصے " کو نکالنے کا موقع ملے ۔ چین میں یہ تصور موجود ہے کہ جب انسان اپنے اندر کی منفی توانائی کو باہر نکالتا ہے تو اس سے وہ ذہنی سکون اور تندرستی حاصل کرتا ہے ۔چین میں مختلف ثقافتی روایات میں بعض علاقوں میں غصہ نکالنے کے لیے دیگر طریقے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے درختوں پر پتھر پھینکنا ۔ چین میں اس طرح کے اقدامات کو روایتی "دماغی صفائی" کے طور پر دیکھا جاتا ہے ۔ 

 

