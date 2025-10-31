صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلیہ کو خوش رکھنے سے لمبی،صحت مند زندگی ممکن

  • عجائب دنیا
اہلیہ کو خوش رکھنے سے لمبی،صحت مند زندگی ممکن

کیلیفورنیا(نیٹ نیوز)اگر آپ لمبی اور صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ تو اپنے شریک حیات کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔یہ بات امریکا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جو جوڑے ایک دوسرے کے ساتھ خوش باش رہتے ہیں، وہ لمبی زندگی گزارتے ہیں۔

تحقیق میں کینیڈا اور جرمنی سے تعلق رکھنے والے 321 جوڑوں کو شامل کیا گیا تھا جن کی عمریں 56 سے 89 سال کے درمیان تھیں۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جب جوڑے خوشی کے لمحات ساتھ گزارتے ہیں تو ان میں تناؤ بڑھانے والے ہارمون کورٹیسول کی سطح میں کمی آتی ہے اور جسم زیادہ وقت تک پرسکون رہتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کے ساتھ مثبت جذبات شیئر کرتے ہیں تو اس سے جذبات اور ذہنی صحت کو فائدہ ہوتا ہے ۔ تحقیق کے نتائج جرنل آف پرسنلٹی اینڈ سوشل سائیکولوجی میں شائع ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak