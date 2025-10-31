اہلیہ کو خوش رکھنے سے لمبی،صحت مند زندگی ممکن
کیلیفورنیا(نیٹ نیوز)اگر آپ لمبی اور صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ تو اپنے شریک حیات کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔یہ بات امریکا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جو جوڑے ایک دوسرے کے ساتھ خوش باش رہتے ہیں، وہ لمبی زندگی گزارتے ہیں۔
تحقیق میں کینیڈا اور جرمنی سے تعلق رکھنے والے 321 جوڑوں کو شامل کیا گیا تھا جن کی عمریں 56 سے 89 سال کے درمیان تھیں۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جب جوڑے خوشی کے لمحات ساتھ گزارتے ہیں تو ان میں تناؤ بڑھانے والے ہارمون کورٹیسول کی سطح میں کمی آتی ہے اور جسم زیادہ وقت تک پرسکون رہتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کے ساتھ مثبت جذبات شیئر کرتے ہیں تو اس سے جذبات اور ذہنی صحت کو فائدہ ہوتا ہے ۔ تحقیق کے نتائج جرنل آف پرسنلٹی اینڈ سوشل سائیکولوجی میں شائع ہوئے ۔