کیک کا آخری ٹکڑا نہ ملنے پر شوہر سے طلاق لے لی

نیو یارک سٹی(نیٹ نیوز)کھانے کی ٹیبل پر کیک کے آخری ٹکڑے نے امریکی جوڑے کی 25 سالہ شادی ختم کروادی۔ خاتون نے کیک کا آخری ٹکڑا نہ ملنے پر شوہر سے طلاق لے لی۔ بحث و مباحثے کی ویب سائٹ ریڈیٹ پر ‘AITAH’ نامی پیج کی ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے ۔

46 سالہ خاتون نے بتایا کہ میرا اکثر میرے 48 سالہ شوہر کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا، میرے شوہر نے شادی کی سالگرہ پر ہمارے جھگڑے کو ختم کرنے کی خاطر ٹریپ پلان کیا، ہم ہوٹل پہنچے تو میٹھے میں ہم دونوں نے چیز کیک آرڈر کیا۔خاتون کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا کیک فریج میں رکھ دیا اگلی صبح اٹھی تو میرا حصہ میرے شوہر کھا چکے تھے ،انہوں نے میرا کیک کھا لیا۔خاتون کے مطابق اس وقت مجھے احساس ہوا کہ پوری زندگی میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے ۔

 

