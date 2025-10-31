آسٹریا میں بجلی کے کھمبے دیوہیکل جانور میں تبدیل
ویانا(نیٹ نیوز)آسٹریا نے بجلی کے روایتی کھمبوں کو فن، فطرت اور انجینئرنگ کے حسین امتزاج میں ڈھالنے کا انوکھا منصوبہ شروع کیا ہے ، جہاں اب اونچے بجلی کے کھمبے دیو قامت پرندوں اور جانوروں کی شکل میں نظر آئیں گے ۔
آسٹریا نے انفراسٹرکچر کے شعبے میں تخلیقی انقلاب برپا کرتے ہوئے ‘‘دی آسٹرین پاور جائنٹس’’ کے نام سے نیا منصوبہ متعارف کرایا ہے ۔ یہ فن اور ٹیکنالوجی کا ایک دلکش امتزاج ہے ، جس کا مقصد بجلی کی ترسیل کے نظام کو فطرت سے ہم آہنگ بنانا ہے ۔رپورٹس کے مطابق ابتدائی طور پر دو مجسماتی کھمبے تیار کیے گئے ہیں، ایک پرندہ ‘‘سٹارک’’ کے روپ میں اور دوسرا بارہ سنگھا ہرن ‘‘سٹیگ’’ کی شکل میں۔ ‘‘سٹارک’’ برجن لینڈ کے علاقے میں ہر سال آنے والے مہاجر پرندوں کی علامت ہے ، جبکہ ‘‘سٹیگ’’ زیریں آسٹریا کے سرسبز پہاڑی جنگلات کی نمائندگی کرتا ہے ۔