سعودی عرب کی پہلی 5سٹار لگژری ٹرین، متحرک ماسٹر پیس
ریاض(نیٹ نیوز)سعودی عرب اپنی پہلی لگژری ٹرین سروس متعارف کرانے کے لیے تیار ہے جو صحرائی علاقے میں 800 میل تک سفر کرے گی۔سعودی شہر ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے موقع پر ڈریم آف دی ڈیزرٹ نامی ٹرین کو متعارف کرایا گیا۔
ٹرین سروس کا باقاعدہ آغاز 2026 کے آخر میں ہوگا۔اس پراجیکٹ پر سعودی عرب ریلویز کی جانب سے اٹلی کے Arsenale گروپ کے ساتھ مل کر کام کیا جارہا ہے ۔ Arsenale کے چیف ایگزیکٹو پاؤلو بارلیٹا نے کہا کہ 'ڈریم آف دی ڈیزرٹ ایک متحرک ماسٹر پیس ہوگی جو مشرق وسطیٰ کی پہلی 5 سٹار لگژری ٹرین ہوگی جس میں 14 بوگیاں موجود ہوں گی جن میں 34 پرتعیش کمرے ، 2 ریسٹورنٹس موجود ہوں گے ۔ٹرین کی مرکزی مجلس لاؤنج میں مسافروں کو گھلنے ملنے اور آرام کرنے کا موقع ملے گا۔اس ٹرین میں ایک وقت میں 66 مسافر سفر کرسکیں گے ۔