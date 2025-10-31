صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب کی پہلی 5سٹار لگژری ٹرین، متحرک ماسٹر پیس

  • عجائب دنیا
سعودی عرب کی پہلی 5سٹار لگژری ٹرین، متحرک ماسٹر پیس

ریاض(نیٹ نیوز)سعودی عرب اپنی پہلی لگژری ٹرین سروس متعارف کرانے کے لیے تیار ہے جو صحرائی علاقے میں 800 میل تک سفر کرے گی۔سعودی شہر ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے موقع پر ڈریم آف دی ڈیزرٹ نامی ٹرین کو متعارف کرایا گیا۔

ٹرین سروس کا باقاعدہ آغاز 2026 کے آخر میں ہوگا۔اس پراجیکٹ پر سعودی عرب ریلویز کی جانب سے اٹلی کے Arsenale گروپ کے ساتھ مل کر کام کیا جارہا ہے ۔ Arsenale کے چیف ایگزیکٹو پاؤلو بارلیٹا نے کہا کہ 'ڈریم آف دی ڈیزرٹ ایک متحرک ماسٹر پیس ہوگی جو مشرق وسطیٰ کی پہلی 5 سٹار لگژری ٹرین ہوگی جس میں 14 بوگیاں موجود ہوں گی جن میں 34 پرتعیش کمرے ، 2 ریسٹورنٹس موجود ہوں گے ۔ٹرین کی مرکزی مجلس لاؤنج میں مسافروں کو گھلنے ملنے اور آرام کرنے کا موقع ملے گا۔اس ٹرین میں ایک وقت میں 66 مسافر سفر کرسکیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak