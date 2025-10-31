ڈکشنری ڈاٹ کام نے 67کو 2025کا لفظ قرار دیدیا
لاہور(نیٹ نیوز)ہر سال مختلف اداروں کی جانب سے کسی ایک ایسے لفظ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو رواں برس کی عکاسی کرتا ہے مگر ڈکشنری ڈاٹ کام نے 2025 کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ دنگ کر دینے والا ہے ،ڈکشنری ڈاٹ کام نے 67 (اس کو سکسٹی سیون نہیں پڑھنا بلکہ سکس۔ سیون پڑھنا ہے ) کو 2025 کا لفظ قرار دیا ہے ۔
یہ جنریشن الفا (2010 سے 2024 کے دوران پیدا ہونے والے افراد) کی بولی میں شامل ایسا لفظ ہے جس کی وضاحت کرنا لگ بھگ ناممکن ہے ۔ ڈکشنری ڈاٹ کام نے اس کا مطلب 'نہ اچھا نہ برا' یا 'شاید یہ شاید وہ' بتایا ہے ۔مگر پلیٹ فارم نے تسلیم کیا کہ اس لفظ کی طاقت درحقیقت اس میں چھپی ہے کہ اس کی وضاحت کرنا ممکن ہی نہیں، یہ بے مقصد اور فہم سے باہر لفظ ہے ۔بیان کے مطابق اس کے باوجود یہ لفظ ایک نسل کو مزاح اور انٹرنیٹ کے ذریعے جوڑ رہا ہے ۔