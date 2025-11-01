صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوران پرواز لیپ ٹاپ گرنے پر طیارہ واپس جانے پر مجبور

  • عجائب دنیا
دوران پرواز لیپ ٹاپ گرنے پر طیارہ واپس جانے پر مجبور

ورجینیا (نیٹ نیوز)کیا آپ تصور کرسکتے ہیں کہ کسی طیارے میں سفر کے دوران لیپ ٹاپ گر جانے پر پرواز کو واپس موڑ دیا جائے ؟یقین کرنا مشکل ہوگا مگر امریکا میں ایسا انوکھا واقعہ سامنے آیا۔۔۔

یونائیٹڈ ائیرلائنز کی ایک پرواز روم جارہی تھی، مگر ایک مسافر کا لیپ ٹاپ پسنجر کیبن سے گر کر حیران کن طور پر کارگو والے حصے میں پہنچ گیا، جس پر طیارے کو واپس موڑ کر ورجینیا کے واشنگٹن ڈیلاس ائیرپورٹ پر اتارا گیا۔طیارے کے ایک پائلٹ نے ائیر ٹریفک کنٹرول کو بتایا کہ 'ہمیں ایک معمولی مسئلے کا سامنا ہے اور ایک مسافر کا لیپ ٹاپ کیبن کی سائیڈ وال سے گر کر کسی طرح طیارے کے کارگو ایریا میں پہنچ گیا ہے ۔ اس وقت اسے پرواز کرتے ہوئے ایک گھنٹے سے کم وقت ہوا تھا۔تو اس کی وجہ کیا تھی؟ لیپ ٹاپس میں لیتھیم بیٹری موجود ہوتی ہے جو کہ دیگر مسافروں کے تحفظ کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے اپنی صلاحیتوں کا ایسا لوہا منوایا کہ دنیا معترف ہے:وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا وفاق سے ملکر کام کریں:وزیر اعظم

امریکا،بھارت دفاعی معاہدے کا جائزہ لے رہے ہیں:پاکستان

شاہ محمود سے ہسپتال میں سابق پارٹی رہنماؤں کی ملاقات

ہر قبضہ کیس کا فیصلہ 90روز میں ہوگا،مافیا کا باب ہمیشہ کیلئے بند:مریم نواز

ایک سال:حکومتی قرضوں میں 10 ہزار ارب کا اضافہ:جولائی تا اکتوبر 270 ارب کا ٹیکس شارٹ فال

میاں عامر محمود پی بی اے کے بلامقابلہ چیئرمین منتخب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak