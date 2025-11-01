دوران پرواز لیپ ٹاپ گرنے پر طیارہ واپس جانے پر مجبور
ورجینیا (نیٹ نیوز)کیا آپ تصور کرسکتے ہیں کہ کسی طیارے میں سفر کے دوران لیپ ٹاپ گر جانے پر پرواز کو واپس موڑ دیا جائے ؟یقین کرنا مشکل ہوگا مگر امریکا میں ایسا انوکھا واقعہ سامنے آیا۔۔۔
یونائیٹڈ ائیرلائنز کی ایک پرواز روم جارہی تھی، مگر ایک مسافر کا لیپ ٹاپ پسنجر کیبن سے گر کر حیران کن طور پر کارگو والے حصے میں پہنچ گیا، جس پر طیارے کو واپس موڑ کر ورجینیا کے واشنگٹن ڈیلاس ائیرپورٹ پر اتارا گیا۔طیارے کے ایک پائلٹ نے ائیر ٹریفک کنٹرول کو بتایا کہ 'ہمیں ایک معمولی مسئلے کا سامنا ہے اور ایک مسافر کا لیپ ٹاپ کیبن کی سائیڈ وال سے گر کر کسی طرح طیارے کے کارگو ایریا میں پہنچ گیا ہے ۔ اس وقت اسے پرواز کرتے ہوئے ایک گھنٹے سے کم وقت ہوا تھا۔تو اس کی وجہ کیا تھی؟ لیپ ٹاپس میں لیتھیم بیٹری موجود ہوتی ہے جو کہ دیگر مسافروں کے تحفظ کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔