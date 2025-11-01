صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سفید بالوں اور کینسر کے درمیان غیر متوقع تعلق دریافت

سفید بالوں اور کینسر کے درمیان غیر متوقع تعلق دریافت

ٹوکیو (نیٹ نیوز)سر کے بالوں کے رنگ سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بالوں کی جڑوں میں موجود خلیات کا ذہنی دباؤ پر ردِعمل کیسا ہے ؟

جب بھی نئے بال اُگتے ہیں تو بالوں کی جڑوں میں موجود خلیات اسے رنگ دیتے ہیں اور جب یہ نظام ناکام ہو جاتا ہے تو بالوں کا رنگ سفید ہونا شروع ہوجاتا ہے یا دیگر صورتوں میں بالوں کی جڑوں میں موجود خلیات کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں۔خلیات کی حالت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے تناؤ کا سامنا کر رہے ہیں یا اُنہیں قریبی ٹشوز سے کس طرح کے سگنلز مل رہے ہیں،نئی تحقیق کے مطابق خلیات کی ایک قسم محفوظ طریقے سے عمر رسیدہ یا پھر کینسر کا شکار ہو سکتی ہے اور اس بات کا انحصار تناؤ پر ان کے ردِعمل پر ہوتا ہے یعنی وہی ایک فیصلہ جس سے بالوں کا رنگ سفید ہو سکتا ہے کینسر جیسی بیماری کا باعث بھی ہوسکتا ہے ۔ 

 

