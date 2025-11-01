موٹاپے کا سبب بننے والے پانچ نئے جینز دریافت
لاہور(نیٹ نیوز)سائنس دانوں کو نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ وزن میں اضافے کا سبب صرف طرزِ زندگی ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے۔۔۔
تازہ ترین مطالعے میں محققین نے ایک درجن سے زیادہ جینز کی نشان دہی کی ہے جو انسان کے مٹاپے میں مبتلا ہونے کے خطرات میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان جینز میں پانچ بالکل نئی دریافت ہیں۔مٹاپہ ٹائپ ٹو ذیا بیطس، قلبی مرض اور آسٹو آرتھرائٹس جیسی صحت کی پیچیدہ کیفیات کے خطرات میں اضافہ کرتا ہے ۔جرنل نیچر کمیونیکیشنز میں شائع تحقیق میں 8 لاکھ 50 ہزار افراد نے حصہ لیا جن کے آبا و اجداد کا تعلق چھ برِاعظموں سے تھا اور ان میں 13 جینز پائے گئے جن کا تعلق مٹاپے سے تھا۔ان جینز میں سے پانچ جینز ایسے ہیں جن کی شناخت پہلی بار کی گئی ہے ۔ ان جینز میں YLPM1, RIF1, GIGYF1, SLC5A3 اور GRM7 شامل ہیں۔