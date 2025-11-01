صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریا میں آٹھ گھنٹوں تک سرفنگ کا گنیز ورلڈ ریکارڈ

ویانا(نیٹ نیوز)آسٹریا سے تعلق رکھنے والے ایک سرفر نے 8 گھنٹے 5 منٹ اور 44 سیکنڈ تک بورڈ پر سرفنگ کر کے گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا۔۔۔

میکسیمیلین نیوبوک نامی شخص نے ریور ویو نامی مصنوعی لہر پر ریکارڈ بنانے کی کوشش کی۔ سرفنگ کے لیے یہ مصنوعی لہر قریبی دریاؤں کی کرنٹس کو استعمال کر کے بنائی گئی۔ میکسیمیلین نیوبوک نے بلا تعطل 8 گھنٹے ، 5 منٹ اور 44 سیکنڈ تک سرفنگ کی اور اس ہی دوران چمچے کی مدد سے سوپ بھی پیا۔اس سے قبل یہ ریکارڈ پاناما کے گیری سیویڈرا کے پاس تھا جنہوں نے پاناما کینال میں 3 گھنٹے ، 55 منٹ اور 2 سیکنڈ تک سرفنگ کی تھی۔سوشل میڈیا پر میکسیمیلین نیوبوک کی اس کاوش کو کافی سراہا جا رہا ہے جبکہ خود میکسیمیلین نے ورلڈ ریکارڈ بنانے پر خوشی کا اظہا کرتے ہوئے اسے اپنے لئے اعزاز قرار دیا ہے ۔

 

