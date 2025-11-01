سمارٹ فون کی لت کم کرنے والا کیس تیار کر لیا گیا
لاہور(نیٹ نیوز)ایک نیورو سائنس سے متعلق کمپنی نے ایسا سمارٹ فون کیس بنایا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ زیادہ تر موبائل صارفین کا سکرین ٹائم تقریباً نصف تک محدود کر دے گا۔۔۔
مذکورہ کمپنی نے 6 پاؤنڈ یعنی 2.7 کلو گرام کا سمارٹ فون کیس بنایا ہے جو اتنا بھاری اور استعمال میں بوجھل ہے کہ اسے استعمال کرنے والے زیادہ تر افراد موبائل کا استعمال کم کر دیں گے ۔سمارٹ فون کیسز عام طور پر ڈیزائن کے لحاظ سے ہلکے اور ہموار ہوتے ہیں، لیکن مذکورہ کمپنی نے بالکل مختلف راستہ اختیار کرتے ہوئے سب سے بھاری اور سب سے بڑا فون کیس بنالیا ہے ۔اس کمپنی کی اس حرکت کا مقصد یہ ہے کہ موبائل فون کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ مشکل اور غیر آرام دہ بنایا جائے ۔ سٹین لیس سٹیل کا یہ فون کیس حیران کن طور پر 2.7 کلو گرام وزنی ہے ،اس کی قیمت 500 ڈالرز ہے ۔