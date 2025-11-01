بریک اپ ہوگیا ، چھٹی چاہیے ، نوجوان کی درخواست
لاہور(نیٹ نیوز)فوربز انڈر 30 کی فہرست میں شامل ڈیٹنگ ایپ کے سی ای او نے سب سے ایماندار چھٹی کی درخواست کا سکرین شاٹ شیئر کر دیا۔۔۔
جسویر سنگھ نامی کمپنی کے سی ای او نے ایکس پر اپنے نوجوان ملازم کی چھٹی کی درخواست کا سکرین شاٹ شیئر کیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے صارفین کی توجہ حاصل کر لی۔نوجوان ملازم کی جانب سے ارسال کی گئی ای میل میں لکھا تھا، ‘حال ہی میں میرا بریک اپ ہوا ہے ، جس کی وجہ سے میں کام پر توجہ نہیں دے پا رہا۔ میں آج گھر سے کام کر رہا ہوں لیکن مختصر وقفہ کے لیے میں 28 سے 8 تاریخ تک چھٹیاں لینا چاہوں گا ۔کمپنی کے سی ای او نے مذکورہ ای میل کو اب تک موصول ہونے والی سب سے ایماندار چھٹی کی درخواست قرار دے دیا اور کہا کہ ‘جین زی’ کبھی کوئی چیز فلٹر نہیں کرتی۔