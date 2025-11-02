چیٹ جی پی ٹی سے بدتمیزی اسے مزید ذہین بناتی ہے :تحقیق
واشنگٹن (نیٹ نیوز )حالیہ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ز یادہ درست جوابات دیتا ہے جب اس سے بدتمیز انداز میں سوال کیا جائے ۔پین اسٹیٹ کے محققین نے GPT-4o ماڈل پر 250 سے زائد مختلف پرامپٹس آزما کر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ۔۔۔
جارحانہ یا سخت انداز کے سوالات پر اے آئی کی درستگی سب سے زیادہ رہی۔تحقیق کے مطابق، بہت بدتمیز پرامپٹس، جیسے ارے ، یہ حل کرو، نے 84.8 فیصد درستگی دکھائی، جو مدبانہ انداز کے سوالات سے چار فیصد زیادہ تھی، جیسے کیا آپ مہربانی کرکے درج ذیل سوال حل کریں گے ؟۔تحقیق کے شریک مصنف اور پین سٹیٹ کے پروفیسر آکھیل کمار نے کہا کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ AI انسانی تعامل کے دوران ٹون اور سوال کی ساخت کے لحاظ سے مختلف ردعمل دیتا ہے ۔