چینی جم کا انوکھا چیلنج، 50 کلو وزن کم کرنے پر کار انعام
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک جم نے اپنی منفرد اور متنازعہ آفر کے باعث لوگوں کی توجہ حاصل کر لی ہے ۔جم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو شخص 3 ماہ میں 50 کلوگرام وزن کم کرے گا، اسے انعام میں ایک استعمال شدہ پورشے پینامیرا سپورٹس کار دی جائے گی۔
جم انتظامیہ کے مطابق اس چیلنج میں شامل ہونے کے خواہشمند افراد کو 10 ہزار یوآن (تقریباً 1400 امریکی ڈالر) بطور فیس ادا کرنی ہوگی، جس میں تین ماہ کی تربیت، رہائش اور کھانے کے اخراجات شامل ہیں۔فٹنس کوچ کا کہنا ہے کہ چیلنج جاری ہے اور جیسے ہی 30 شرکاء مکمل ہوں گے ، رجسٹریشن بند کر دی جائے گی۔ اب تک 8 افراد رجسٹر ہو چکے ہیں۔اس دلچسپ انعام نے بہت سے لوگوں کو وزن کم کرنے کی تحریک دی ہے ، مگر طبی ماہرین نے اس چیلنج کو خطرناک قرار دیا ہے ۔ایک ماہرِ صحت نے تنبیہ کی کہ روزانہ آدھا کلو وزن کم کرنا انتہائی غیر محفوظ ہے ۔