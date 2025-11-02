صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجومی کی باتوں میں آکر خاتون کا شوہر پر بیوفائی کا الزام

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین کے اینہوئی صوبے میں ایک خاتون نے نجومی کی پیش گوئیوں کی بنیاد پر اپنے شوہر پر بیوفائی کا الزام عائد کر دیا اور معاملہ پولیس تک پہنچ گیا۔خاتون نے کسی مقامی نجومی سے اپنی زندگی کے بارے میں مشورہ لیا تھا اور نجومی نے اسے بتایا کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے ، جس سے خاتون میں شک اور بے چینی پیدا ہو گئی۔

اس پیش گوئی کے بعد خاتون نے اپنے شوہر پر بیوفائی کا الزام عائد کیا حالانکہ اس کے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھے ۔ وہ اپنے شوہر سے شدید ناراض ہوئی اور اس الزام کے تحت گھر میں تنازعہ پیدا ہو گیا۔اس معاملے کی شدت بڑھنے کے بعد خاتون نے پولیس تک کو اطلاع دی اور پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ پولیس نے شوہر کے خلاف پوچھ گچھ کی۔اور اس میں کوئی قابلِ ذکر ثبوت نہ ہونے پر معاملے کو ختم کردیا۔ 

 

