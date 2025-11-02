پالتو جانوروں کو اپنے ساتھ سلانے کے نقصانات جانئے
لاہور(نیٹ نیوز)پالتو جانوروں کو اپنے بستر یا کمرے میں سلاتے وقت مختلف سائنسی اور صحت کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، جن پر کئی تحقیقیں کی گئی ہیں پالتو جانور اکثر رات کو حرکت کرتے ہیں یا بھونکنا یا پھڑپھڑانا شروع کر دیتے ہیں، جو آپ کی نیند میں خلل ڈال سکتا ہے ۔
جانوروں کے جسم پر مختلف مائیکرو آرگنزم موجود ہوتے ہیں جو انسانوں میں مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں، پالتو جانوروں کی موجودگی سے دمہ یا سانس کی تکالیف کا سامنا کرنے والے افراد میں یہ بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ پالتو جانور جیسے کتے اور بلیاں اندرونی یا بیرونی پیراسائٹس لے کر آ سکتے ہیں ۔ ٹاکسو پلاسموسیس یہ بیماری بلیوں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے ، خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے ۔بعض اوقات پالتو جانوروں کا بستر میں سونا غصہ یا پریشانی کا سبب بن سکتا ہے ، خاص طور پر اگر جانور رات بھر بے چین رہیں یا حرکت کریں۔