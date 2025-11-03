صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا:زیرِ سمندر آتش فشاں کے قریب زلزلے کے جھٹکے !

  • عجائب دنیا
امریکا:زیرِ سمندر آتش فشاں کے قریب زلزلے کے جھٹکے !

نیویارک(نیٹ نیوز)امریکی ریاست اوریگون کے ساحل پر زلزلے کے دو جھٹکے محسوس کیے گئے ۔ یہ جھٹکے زیرِ سمندر موجود آتش فشاں (جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے ) سے چند میل کے فاصلے پر محسوس کیے گئے ہیں۔

امریکا کے جیولوجیکل سروے کے مطابق کچھ روز قبل ایکسیل سی ماؤنٹ سے 100 میل کے فاصلے پر 4.8 اور 5.4 شدت کے دو زلزلوں کو ریکارڈ کیا گیا۔ایکسیل سی ماؤنٹ اوریگون کے ساحل سے 300 میل کے فاصلے پر موجود ایک زیر سمندر آتش فشاں ہے جو ایک میل تک پھیلا ہوا ہے ۔ یہ سطح سمندر سے 4900 فٹ سے زیادہ گہرائی میں موجود ہے ،پہلا زلزلہ اس فعال آتش فشاں سے 25 میل کے فاصلے پر آیا جبکہ دوسرا اور زیادہ شدید زلزلہ اوریگون ساحل سے 70 میل کے فاصلے پر محسوس کیا گیا۔ یہ آتش فشاں آخری بار 2015 میں پھٹا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر کی سالگرہ میں شرکت،مداح حیران

آج والدین اپنے بچوں کو مار نہیں سکتے عدنان صدیقی

بچے کی پیدائش کے بعد کیارا ایڈوانی نے پہلی فلم سائن کر لی، مینا کماری بنیں گی

مجھ سے منسوب طلاق کی خبریں غلط ہیں :ڈاکٹرزینب

کراچی کی سڑکوں پر گاڑی چلانے پر چالان نہیں انعام ہونا چاہیے :نبیل ظفر

خوشبو خان کا یوٹرن، ارباز سے طلاق کی خبروں کو مسترد کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak