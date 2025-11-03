صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10 منٹ کی مسلسل چہل قدمی دل کی بیماریاں کم کرسکتی

  • عجائب دنیا
10 منٹ کی مسلسل چہل قدمی دل کی بیماریاں کم کرسکتی

لاہور(نیٹ نیوز) محققین کے مطابق 10 سے 15 منٹ کی مسلسل چہل قدمی دل کے امراض اور قبل از وقت موت کے خطرات کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے ، ۔مطالعے میں 33 ہزار 500 برطانوی بالغ افراد کو تقریباً 10سال تک مشاہدے میں رکھا گیا۔

 جس میں سے اکثر روزانہ 8 ہزار سے کم قدم چلتے تھے ، نتائج کے مطابق جن افراد کی چہل قدمی عموماً 5 منٹ سے کم رہی، ان میں 4.4 فیصد اموات کا خطرہ پایا گیا، جبکہ 10 سے 15 منٹ یا اس سے زیادہ مسلسل چلنے والوں میں یہ خطرہ صرف 0.8فیصد رہا۔ مختصر چہل قدمی کرنے والوں میں یہ خطرہ 13 فیصد جبکہ لمبے وقفے سے چلنے والوں میں صرف 4.4 فیصد تھا۔ روزانہ 5 ہزار قدموں سے کم چلنے والے افراد کے لیے بھی لمبی اور باقاعدہ چہل قدمی دل کی صحت میں اضافی بہتری لا سکتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اوباما کا ممدانی سے رابطہ، نیویارک میئر کی انتخابی مہم کو سراہا

صحافیوں کے قتل کے 10 میں سے 9 واقعات غیر حل شدہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ

نئی دہلی :فضائی آلودگی میں کمی کیلئے کلاؤڈ سیڈنگ کے تجربات ناکام

برطانیہ:ٹرین پر چھری سے حملہ، 10 زخمی، 2 ملزم گرفتار

غزہ : مزید 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس

امریکا اور چین کا فوجی رابطے قائم کرنے پر اتفاق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak