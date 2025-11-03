10 منٹ کی مسلسل چہل قدمی دل کی بیماریاں کم کرسکتی
لاہور(نیٹ نیوز) محققین کے مطابق 10 سے 15 منٹ کی مسلسل چہل قدمی دل کے امراض اور قبل از وقت موت کے خطرات کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے ، ۔مطالعے میں 33 ہزار 500 برطانوی بالغ افراد کو تقریباً 10سال تک مشاہدے میں رکھا گیا۔
جس میں سے اکثر روزانہ 8 ہزار سے کم قدم چلتے تھے ، نتائج کے مطابق جن افراد کی چہل قدمی عموماً 5 منٹ سے کم رہی، ان میں 4.4 فیصد اموات کا خطرہ پایا گیا، جبکہ 10 سے 15 منٹ یا اس سے زیادہ مسلسل چلنے والوں میں یہ خطرہ صرف 0.8فیصد رہا۔ مختصر چہل قدمی کرنے والوں میں یہ خطرہ 13 فیصد جبکہ لمبے وقفے سے چلنے والوں میں صرف 4.4 فیصد تھا۔ روزانہ 5 ہزار قدموں سے کم چلنے والے افراد کے لیے بھی لمبی اور باقاعدہ چہل قدمی دل کی صحت میں اضافی بہتری لا سکتی ہے ۔