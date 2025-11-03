صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
دبئی پولیس نے بدترین ٹریفک جام کا حل ڈھونڈ نکالا

دبئی (نیٹ نیوز)دبئی پولیس نے بدترین ٹریفک جام کے سبب فرائض کی ادائیگی میں پیش آنے والی مشکل کا حل ڈھونڈ نکالا۔ انسٹا گرام پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دبئی پولیس کو گھوڑوں پر سوار دیکھا گیا۔

شروتی شینڈے نامی صارف کی جانب سے شیئر کی گئی مختصر ویڈیو میں دو افسران رات کے اوقات میں مقامی بازار میں گھوڑوں پر سوار گشت کرتے دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے چمکدار حفاظتی واسکٹ پہنی ہوئی ہے ۔ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹریٹ شاپنگ میں مصروف خریداروں سے بھری تنگ گلیوں میں احتیاط سے گزر رہے ہیں۔سوشل میڈیا صارف کے مطابق رات کے اوقات جب مرکزی شاہراؤں پر بھاری ٹریفک جام ہوتا ہے ایسے میں دبئی پولیس اسٹریٹ شاپنگ کے مصروف علاقے میں اس طرح گشت کرتی ہے ۔

