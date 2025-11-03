نیند کی گولیاں چھوڑنے سے بڑھاپا صحت مند ہوسکتا
لاہور(نیٹ نیوز) حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ درمیانی عمر اور بزرگ افراد اگر نیند کی گولیاں ترک کردیں تو وہ ناصرف زیادہ صحت مند بڑھاپے کی طرف جاسکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے اخراجات میں بھی نمایاں کمی لا سکتے ہیں۔
یہ تحقیق دی لینسٹ ریجنل ہیلتھ امیریکاز میں شائع ہوئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ نیند کی گولیاں چھوڑنے سے عمر بھر میں گرنے کے واقعات میں تقریباً 9 فیصد کمی، دماغی تنزلی میں 2 فیصد کمی اور اوسط عمر میں ایک ماہ سے زائد اضافہ ممکن ہے ، اس کے ساتھ ہی ہزاروں ڈالر کی مالی بچت بھی ہو سکتی ہے ۔یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے شائیفر سینٹر فار ہیلتھ پالیسی اینڈ اکنامکس سے تعلق رکھنے والی مرکزی محقق ہینکے ہیون جانسن نے کہا کہ نیند کی دواؤں کا استعمال کم کرنے سے بزرگ افراد زیادہ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔