نیند کی گولیاں چھوڑنے سے بڑھاپا صحت مند ہوسکتا

لاہور(نیٹ نیوز) حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ درمیانی عمر اور بزرگ افراد اگر نیند کی گولیاں ترک کردیں تو وہ ناصرف زیادہ صحت مند بڑھاپے کی طرف جاسکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے اخراجات میں بھی نمایاں کمی لا سکتے ہیں۔

یہ تحقیق دی لینسٹ ریجنل ہیلتھ امیریکاز میں شائع ہوئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ نیند کی گولیاں چھوڑنے سے عمر بھر میں گرنے کے واقعات میں تقریباً 9 فیصد کمی، دماغی تنزلی میں 2 فیصد کمی اور اوسط عمر میں ایک ماہ سے زائد اضافہ ممکن ہے ، اس کے ساتھ ہی ہزاروں ڈالر کی مالی بچت بھی ہو سکتی ہے ۔یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے شائیفر سینٹر فار ہیلتھ پالیسی اینڈ اکنامکس سے تعلق رکھنے والی مرکزی محقق ہینکے ہیون جانسن نے کہا کہ نیند کی دواؤں کا استعمال کم کرنے سے بزرگ افراد زیادہ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
