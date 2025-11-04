صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیشتر افراد کی وہ پسندیدہ غذا جو دماغ کیلئے تباہ کن ہے

لاہور(نیٹ نیوز)جنک یا فاسٹ فوڈ کو صحت کے لیے نقصان دہ قرار دیا جاتا ہے اور دماغی صحت بھی اس سے متاثر ہوتی ہے ۔ ورجینیا ٹیک کی تحقیق میں الٹرا پراسیس غذاؤں سے دماغ پر مرتب اثرات کی جانچ پڑتال کی گئی تھی۔۔۔

الٹرا پراسیس غذاؤں میں ڈبل روٹی، فاسٹ فوڈز، مٹھائیاں، ٹافیاں، کیک، نمکین اشیا، بریک فاسٹ سیریلز، پیزا، چکن اور فش نگٹس، انسٹنٹ نوڈلز، میٹھے مشروبات اور سوڈا وغیرہ شامل ہیں۔ان غذاؤں کو متعدد دائمی امراض سے منسلک کیا جاتا ہے اور اب نئی تحقیق میں ان کا ایک اور نقصان سامنے آیا ہے ۔ تحقیق میں دریافت کیا گیاکہ الٹرا پراسیس گوشت اور میٹھے مشروبات سے دماغی صحت پر سب سے زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی اگر آپ فرائیڈ چکن اور ساتھ سافٹ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں تو ایسا کرنا دماغی صحت پر منفی اثرات کی شدت میں دوگنا اضافہ کر دیتا ہے ۔

 

