اوبر ڈرائیو نے مسافر کو موٹا کہہ کر بٹھانے سے انکار کر دیا
لاہور(نیٹ نیوز)سوشل میڈیا پر ایک وائرل ویڈیو میں خاتون ٹیکسی (اوبر) ڈرائیور نے ایک شخص کو اس لیے کار میں بٹھانے سے انکار کیا کہ وہ ‘بہت زیادہ موٹے ’ ہیں۔ ایکس پر مائیکل نامی صارف نے اپنے فیٹی میک نامی ہینڈل سے یہ ویڈیو شیئر کی ہے۔۔۔
جس میں اوبر ڈرائیور اُن کو بڑی جسامت کا شخص ہونے کی وجہ سے دھمکی بھی دیتی ہے ۔ اوبر ڈرائیور نے مسافر سے کہا کہ وہ بہت زیادہ موٹا ہے ۔ اور اگر اُس نے کار میں بیٹھنے کی کوشش کی تو وہ اپنی گن نکال کر اُس کو روکے گی۔ ویڈیو میں مائیکل کو ڈرائیور سے کہتے ہوئے سنا گیا کہ ‘میں آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں، بحث بڑھنے پر وہ کہتا ہے کہ ‘کیا تم واقعی ایسا کہہ رہی ہو۔ تب ڈرائیور کہتی ہے کہ ‘کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنی بندوق تم پر تان لوں۔اس کے بعد وہ کار سے اُترتا ہے ۔کمپنی نے نیو یارک پوسٹ کو بتایا کہ اس نے اوبر ڈرائیور کا کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا معاہدہ ختم کر دیا ہے ۔